30 ديسمبر/كانون الأول - "سبوتنيك": أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، عن ثقته في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتخلى عن الرغبة في التعاون مع روسيا.

وقال السفير في مقابلة تليفزيونية: "بناء على المحادثات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، لم يرفض دونالد ترامب التسوية مع روسيا".





وأضاف السفير: "هذا المفهوم مؤسف في سياق العلاقات الروسية الأميركية، فنحن نرى الكثير من اللحظات المعيبة في هذا المفهوم، ولكننا مستعدون للعمل وبناء علاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، حتى لو كان لدي مفهوم غير ودي، وهو مفهوم جديد ومحدث بشأن الأمن القومي".