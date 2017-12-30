واشنطن تدعو موسكو للحصول على ضمانات من الأسد

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، روسيا إلى ضمان عدم قيام دمشق بشن هجمات ضد الشعب السوري.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان، "إننا نواصل حث روسيا على الوفاء بالتزاماتها وضمان وقف نظام الأسد لهذه الهجمات الوحشية"، حسب تعبير الوزارة.

وأضاف البيان، "الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب على روسيا والمجتمع العالمي أن يدعموا بشكل جدي وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين، والضغط على الأسد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال عملية جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فقد فاق عدد الضحايا 350 ألف مدني، فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.