واشنطن تكشف خطط التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العام المقبل

ذكرالمبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة داعش، بريت ماكغورك، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سيكثف من الجهود الرامية لمحاربة تنظيم "داعش" في العام المقبل.

© AFP 2017/ US NAVY / MC2 JACOB G. SISCO "التحالف الدولي": نعتزم مواصلة العمل على تجنب النزاع مع روسيا في سوريا

سبوتنيك . وقال ماكجورك فى بيان: "إن عملنا في العام القادم سيتطلب المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار فى المناطق التي تم طرد تنظيم "داعش" منها".

وأشار ماكجيرك إلى أن القتال في سوريا لا يزال جاريا، ومن المتوقع أن تستمر عمليات محاربة الارهاب في الربع الأول من عام 2018.

وأضاف: "إن التركيز سيكون على تحقيق الاستقرار، والولايات المتحدة مستعدة للبقاء فى سوريا حتى نتأكد من هزيمة "داعش" نهائيا".

وفي وقت سابق، أعلن ممثل التحالف الكولونيل ريان ديلون عن وجود ما يقارب ألف مقاتل من مسلحي "داعش" في سوريا والعراق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 11 ديسمبر / كانون الأول، بسحب القوات الروسية من سوريا بعد إعلان هزيمة "داعش".

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تم طرد "داعش" من سوريا والعراق، بشكل كلي تقريبا، ولكن القوات الامريكية ستحافظ على وجودها العسكري الأمريكي في البلدين.