إيران تحذر مواطنيها من "التجمعات غير القانونية"

طالبت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، 30 ديسمبر/كانون الأول من المواطنين عدم المشاركة في أي مظاهرات "غير قانونية".

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi الأوضاع تشتعل في إيران.. تظاهرات مؤيدة للحكومة بعد يومين من احتجاجات معارضة (فيديو)

وحث وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحمانی فضلی، المتظاهرين على عدم المشاركة في "تجمعات غير قانونية"، بعد يومين من المظاهرات ضد السلطة وتكلفة المعيشة في اثني عشر مدينة في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقا لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا"

وقال "إننا نطلب من الشعب عدم المشاركة فى التجمعات غير القانونية، وحتى ذلك الوقت حاولت الشرطة، إدارة التجمعات غير القانونية حتى لا تكون هناك مشكلة".

وتتواصل في عدد من المدن الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، لليوم الثالث على التوالي، مظاهرات احتجاجية ضد الغلاء وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية، في وقت، خرجت مسيرات مؤيدة للحكومة الإيرانية، في العاصمة طهران، وعدة مدن إيرانية أخرى.