أردوغان: نريد أن نتعاون مع أمريكا في سوريا كما نتعاون مع روسيا وإيران

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت 30 ديسمبر/كانون الأول، عن رغبته في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الملف السوري، كما يتعاون مع روسيا وإيران.