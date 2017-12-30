الخارجية الإيرانية: الشعب الإيراني يتذكر مؤامرات أمريكا عليه

دانت الخارجية الإيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الأخيرة حول الحريات في إيران.





وقال: "الشعب الإيراني لا يعط أي اهتمام لتصريحات ترامب حول إيران".





وأضاف "الدستور الإيراني دستور ديمقراطي ويضمن حقوق المواطن، والشعب الإيراني شارك في اختيار نظامه الحاكم وشارك في انتخاب رئيس الجمهورية".





وشدد بهرام على أن "أمريكا ليست بموقع لتبدي تعاطفها مع الشعب الإيراني وأن الشعب يتذكر المؤامرات على بلادهم ومحاولات الانقلاب منذ عقود مضت".