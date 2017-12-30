محكمة صينية تقضي بسجن 36 في جرائم تتضمن الابتزاز والقتل

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، إن محكمة في جنوب الصين قضت بسجن 36 شخصا لمدد تصل إلى 25 عاما لارتكابهم جرائم من بينها القتل والاعتداء وفتح نواد للقمار بالمخالفة للقانون.

وأضافت الوكالة أن المحكمة حكمت على هوانج توانج زعيم العصابة التي اتخذت من إقليم هاينان مقرا لها بالسجن لمدة 25 عاما لجرائم نفذتها عصابته، تعود لعام 2005، في حين حكمت على أعضاء آخرين في العصابة بالسجن لمدد تراوحت بين 12 شهرا و23 عاما لإدانتهم بمجموعة من الجرائم. بحسب وكالة "رويترز".

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وأوضح التقرير أن هوانج توانج أشرف على مجموعة من الأعمال غير القانونية من بينها مراكز صحية ونواد غير مرخصة للقمار وفرض "نفوذ غير قانوني" على عدد من المناطق والمصانع.

وأضاف أن العصابة واسمها (مون هيلب) تضم 40 فردا وأنها دأبت على تشغيل طلبة ومتسربين من التعليم في أنشطتها.

والشهر الماضي قضت محكمة بسجن 27 عضوا في عصابة لمدد تصل إلى 25 عاما بعد إدانتهم في تهم من بينها الاعتداء والسطو والابتزاز في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد. وفي يناير كانون الثاني.قضت محكمة في إقليم آنهوي بسجن 67 في قضية مماثلة في عدة تهم من بينها المقامرة والابتزاز