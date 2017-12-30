خبير: تحول المظاهرات إلى "ربيع إيراني" مستبعد

قال أحمد السيوفي، الكاتب الصحفي المصري المتخصص في الشأن الإيراني، إن المظاهرات الإيرانية انطلقت من بواعث اقتصادية في المقام الأول، ثم لحقت بها السيناريوهات السياسية نتيجة عوامل داخلية وخارجية.

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi إيران تحذر مواطنيها من "التجمعات غير القانونية"

وأضاف السيوفي، في اتصال مع سبوتنيك، اليوم السبت، 30 ديسمبر/كانون الأول، 2017، أن تزايد البطالة والمشاكل الاقتصادية أحد الأسباب الرئيسية للاحتجاجات، وقد كان هناك خطة للإصلاح الاقتصادي قام بها الرئيس روحاني في دوته الأولى تحت مسمى "الاقتصاد المقاوم"، وتعتمد تلك الخطة على المشاريع الاستراتيجية لتكون بديلاً عن البترول الذي ترتكز عليه الميزانية الإيرانية، لكي تكون هناك بدائل في حال فرض حصار على النفظ الإيراني كما حدث في السابق، وقد وضعت مبالغ كبيرة جداً من الميزانية بها، وطالب الرئيس روحاني بأن يتحمل المواطن حتى العام 2020، وهو الزمن المحدد لبداية جني ثمار هذا الإصلاح.

وتابع السيوفي، أما الجانب الآخر لتلك المظاهرات، فهو أن طهران كانت تنتظر الأموال التي كان من المفترض الإفراج عنها من الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لاتفاق 5+1، ولكن في عهد ترامب لم تفرج الولايات المتحدة عن الأموال الإيرانية بل تم تجميد المزيد من الأموال، وهو الأمر الذي أضاف مزيدا من التخبط على الميزانية المتردية بالفعل، ويأتي هذا في الوقت الذي تحاول إيران لعب دور إقليمي كبير في المنطقة على عدة محاور.

#IranProtests: Amazing sight of huge crowd in Qom chanting "We do not want an Islamic Republic!" pic.twitter.com/TOhBlaLOit — Josh Caplan (@joshdcaplan) December 30, 2017

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ولفت السيوفي، إلى أن المشهد الإيراني متميز على الدوام لأنه موضوع في دائرة الاستهداف الغربي، والولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مرة ترصد موازنة لإسقاط النظام في إيران، لذا فإن التصريحات الحالية حول تأييد المظاهرات ليست جديدة على الحكومة أو مفاجئة لهم، بل إن طهران لديها معلومات حول عمليات الاستهداف الغربي والأمريكي لها.

#Update58- #Saveh joined.



People are gathering and chanting “ Death to the Dictator”.



“Khamenei step down and leave the country”



Security forces tried to arrest a few protesters but didn’t manage.#IranProtests pic.twitter.com/bofT2YmFJm — Raman Ghavami (@Raman_Ghavami) December 30, 2017

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وأوضح السيوفي، أن إيران تعلم أن هناك دور خارجي يستثمر تلك المظاهرات لتحقيق أهدافه مثلما حدث في 2009، حيث كانت الشعارات التي يتم ترديدها في المظاهرات غير معلومة في الداخل من قبل وأنها تأتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دول خارجية، وتختلف تلك المظاهرات عن 2009 أنها انطلقت هذه المرة منذ لحظتها الأولى للأسباب الاقتصادية بعكس 2009 والتي كانت سياسية منذ اللحظة الأولى، وفي اعتقادي أن الحكومة الإيرانية خبيرة في تلك المظاهرات ومن الصعب أن تأخذ أبعاداً أكبر وتتحول إلى ربيع إيراني على غرار الربيع العربي.