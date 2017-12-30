تسجيل
00:06 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    نيودلهي

    الرقابة في الهند توافق على عرض فيلم عن زواج حاكم بملكة هندوسية

    © Sputnik. Vitalyi Saveliev
    العالم
    انسخ الرابط
    1 0 0

    وافقت الرقابة على الأفلام في الهند، اليوم السبت، على عرض فيلم مثير للجدل، تدعمه شركة "فياكوم إنك" ويتناول قصة علاقة ملكة هندوسية بحاكم مسلم، بعد اقتراح بعض التعديلات على الفيلم.

    فحص حالة سوق المال
    © Sputnik. Ruslan Krivobok
    الهند تصبح خامس أكبر اقتصاد في 2018
    وذكرت "رويترز" أنه كان قد جرى تأجيل عرض الفيلم الهندي، الذي كان من المقرر عرضه بدءا من الأول من ديسمبر/ كانون الأول، إلى أجل غير مسمى بعدما أثار جدلا بشأن محتواه التاريخي في ولايات مثل راجاستان وماهاراشترا.

    وانتقد أعضاء في جماعات هندوسية صغيرة وفي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم هذا الفيلم، واسمه "بادمافاتي"، متهمين مخرجه بتحريف التاريخ بإظهار السلطان المسلم علاء الدين خيلجي "حبيبا" للملكة بادمافاتي التي تنتمي لطائفة راجبوت الهندوسية المحاربة.

    وقال براسون جوشي رئيس المجلس المركزي المعني بالموافقة على عرض الأفلام في رسالة بالبريد الإلكتروني "هذا موقف صعب لم يسبق له مثيل… سعيد لأنه بعد اتباع منهج متوازن تمكننا من حل المسألة… بأسلوب عملي وإيجابي".

    وقال جوشي إن المجلس طلب تغيير اسم الفيلم إلى "بادمافات" للإشارة إلى أن اسم الفيلم مأخوذ عن ملحمة شعرية تحمل ذات الاسم وليس عن أحداث تاريخية حقيقية.

    وأضاف أن منتجي الفيلم ومخرجه اقترحوا عرض تنويه يذكر أن الفيلم لا "يدعي الدقة التاريخية" وأنهم "يوافقون تماما" على الاقتراحات.

    ولم ترد شركة "فياكوم 18 موشن بيكتشرز"، التي كانت وراء الفيلم، على طلب للتعليق. وفي وقت سابق قالت الشركة إن الفيلم يعرض "بسالة وعزة وعظمة راجبوت في أبهى صورها".

    وتلعب الممثلة ديبيكا بادوكون التي كانت هدفا لجماعات راجبوت المعارضة لعرض الفيلم دور البطولة فيه. وأمر الحزب الحاكم أحد الساسة المنتمين إليه بالاعتذار علنا بعدما أعلن عن جائزة لأي شخص يقطع رأس بادوكون لتجسيدها شخصية الملكة بادمافاتي.

    انظر أيضا:

    الهند نحو الانتقال إلى نظام التعاقد المتكامل بمجال الصناعات العسكرية مع موسكو
    طفل له أصدقاء من القرود في الهند
    الهند تتخطى المعدلات العالمية لحالات الإجهاض
    الهند تنجح بإطلاق الصاروخ المجنح "براموس" من طائرة "سو-30 إم كا إي"
    القبض على لص سرق 120 تلفازا من فنادق الهند خلال 4 أشهر
    توقيع اتفاقية تبادل تجاري بين الهند والاتحاد الأوراسي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السينما في الهند, الحكومة الهندية, الهند
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جمهور حفل روسيا توحد! في الملعب لوجنيكي في موسكو
    أفضل صور "سبوتنيك" لعام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك