الحكومة الإيرانية تتحدث عن وعود اقتصادية لتهدئة المظاهرات

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، اليوم السبت 30 ديسمبر/كانون الأول، عن خطط اقتصادية مستقبلية للحكومة الحالية في العام القادم في ظل مظاهرات خرجت في عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA إطلاق النار على محتجين اثنين على الأقل في غرب إيران

طهران — سبوتنيك. وقال نوبخت، في مقابلة مع القناة الثانية الإيرانية:

تم وضع فصل كامل ضمن ميزانية العام القادم لإيجاد فرص العمل وتم إدخال 650 ألف فرصة عمل إلى السوق العام الماضي.

وتحدث نوبخت عن مشاريع لتحسين واقع المواصلات في البلاد بالقول، إنه "تم التنسيق مع المحافظات لإخراج 40 ألف وسيلة مواصلات من الخدمة خلال العام القادم كونها أصبحت قديمة".

مؤكدا أن هناك تسهيلات كثيرة تم اتخاذها لتحسين واقع السكن وتسليم المنازل للمسجلين عليها ضمن مشروع "مهر" السكني القريب من طهران.

وشهدت عدد من المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران مظاهرات شعبية للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والبطالة المستشرية ونشرت وكالات إيرانية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها الممتلكات العامة من بينها البنوك وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع إحياء ذكرى "9 دي"30 ديسمبر 2009 ذكرى إخماد الاحتجاجات، التي انطلقت في ذلك العام ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي سمحت للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بولاية ثانية على حساب منافسه الإصلاحي حسين مير موسوي.