سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف موقعا لـ"حماس" جنوب غزة

شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، عدة غارات جوية على موقع عسكري لحركة "حماس" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

© AP Photo/ Bilal Hussein زيارة الرجل الثاني في "حماس".. الكشف عن تدبيرات خفية ضد إسرائيل

القدس — سبوتنيك . وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي آدرعي، في بيان له "تأتي هذه الغارة ردا على إطلاق القذائف الصاروخية أمس من قطاع غزة باتجاه منطقة غلاف غزة".

وأضاف آدرعي "إطلاق الصواريخ الخطير في يوم الجمعة، أثبت من جديد أن إيران من خلال منظمات إرهابية غير منضبطة ومتطرفة تسعى لتدهور الأوضاع الإقليمية وتلعب بحياة سكان غزة وقد تقود القطاع نحو التصعيد بعد سنوات من الهدوء الأمني. حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع وتداعياته".

وأفاد شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، بأنه سمع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع، وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف، فيما لم تؤكد المصادر الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية وقوع أية إصابات في صفوف المواطنين.