إطلاق سراح رهائن احتجزهم رجل في مكتب بريد بأوكرانيا

تمكنت الشرطة الأوكرانية، مساء أمس السبت، من إطلاق سراح باقي الرهائن الذين احتجزهم رجل يُعتقد أنه يلف جسده بمتفجرات، في مكتب بريد.

© Fotolia/ aviavlad رجل يحمل متفجرات يحتجز رهائن في أوكرانيا

واعتقلت الشرطة الرجل بعد مواجهة استمرت ساعات في مدينة خاركيف، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ولم يصب أي من المحتجزين بأذى. حيث قال شاهد لوكالة "رويترز" أنه رأى في الموقع قوات خاصة من الشرطة تتدفق على مدخل مكتب البريد الواقع عند مفترق طرق في تلك المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا قرب الحدود الروسية.

كان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو كتب على "تويتر" تغريدة قال فيها "تم إطلاق سراح كل الرهائن. وتم اعتقال المهاجم". في الوقت نفسه نشر وزير الداخلية أرسين أفاكوف صورة للرجل وقد أمسك به شرطي والدم يسيل على وجهه.

يذكر أن الشرطة الأوكرانية كانت قد ذكرت في بيانات سابقة إن الرجل دخل مكتب البريد وهو يضع قناعا واحتجز 11 شخصا رهائن بهدف سرقة المكان. وأُطلق في البداية سراح خمسة من الرهان وهم ثلاث نساء وطفلان.

وأضافت الشرطة أنها كانت على اتصال بالرجل، من خلال هواتف الرهائن ووصفت سلوكه بأنه هادئ ولم يتقدم بأي طلبات.