وفاة عشرة أشخاص بحادث مروري في المكسيك

أعلنت وكالة الحماية المدنية الوطنية في المكسيك، أمس السبت، عن وفاة عشرة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري على طريق بالساحل الجنوبي الغربي للبلاد، بالقرب من منتجع أكابولكو السياحي.

© REUTERS/ VALENTYN OGIRENKO المكسيك تسجل أعلى معدل لجرائم القتل في تاريخها

وذكر المركز الإعلامي للحماية المدنية أن الحادث وقع في وقت متأخر يوم الجمعة، عندما اصطدمت سيارتان بدراجة بخارية على الطريق السريع بين أكابولكو ومدينة زيهواتانيجو الساحلية في ولاية جيريرو.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، أشار المركز إلى أنه لا يعرف ما إذا كان هناك أجانب بين الضحايا.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية في جيريرو أن طفلين قتلا في الحادث، وتراوحت أعمار الآخرين ما بين 26 إلى 76 عاما.

ويعتبر الطريق السريع الممتد على ساحل المحيط الهادي أكثر ازدحاما من المعتاد في نهاية العام، إذ يتدفق السائحون على السواحل لقضاء العطلات.