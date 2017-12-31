بالفيديو...عواصف ثلجية تضرب غرب كندا

ونشرت شركة بي.سي هايدرو للكهرباء، تحذيرا على "تويتر" من أن "الظروف ما زالت خطيرة في المنطقة المنكوبة في جنوب غرب كولومبيا البريطانية المعروفة باسم فريزر فالي بسبب انقطاع خطوط الكهرباء".
يذكر أن كندا تعاني من نفس موجة الصقيع التي تعاني منها أجزاء كبيرة من الشمال الشرقي والجنوب الأوسط للولايات المتحدة.
Roads in the Fraser Valley are treacherous today. This is from #BCHwy1 in #Abbotsford. Slow down and drive safely. https://t.co/9to4Oq9Jub pic.twitter.com/t6DpnlZ5xt— CBC British Columbia (@cbcnewsbc) December 30, 2017
وبدأت موجة الصقيع قبل عيد الميلاد، ودفعت الحكومة الكندية إلى إصدار تحذيرات بشأن الطقس لأجزاء كثيرة في أنحاء البلاد من كولومبيا البريطانية في الغرب إلى كيبك في الشرق.
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