بعد أربعة أيام من الاحتجاجات... طهران تتوعد بالتصدي لمثيري العنف والفوضى

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إيلنا"، إن "80 شخصاً اعتقلوا في أراك، بينما أصيب ثلاثة أو أربعة أشخاص بجروح" في أعمال العنف التي ضربت المدينة مساء السبت، وقالت الوكالة إن "أشخاصا حاولوا مهاجمة مبان عامة لكنهم لم ينجحوا، مؤكدة أن الوضع في المدينة تحت السيطرة".
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، أعلن أمس السبت، عن خطط اقتصادية مستقبلية للحكومة الحالية في العام القادم في ظل مظاهرات خرجت في عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.
وشهدت عدد من المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران مظاهرات شعبية للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والبطالة المستشرية ونشرت وكالات إيرانية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها الممتلكات العامة من بينها البنوك وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع إحياء ذكرى 30 ديسمبر/كانون الأول 2009 ذكرى إخماد الاحتجاجات، التي انطلقت في ذلك العام ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي سمحت للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بولاية ثانية على حساب منافسه الإصلاحي حسين مير موسوي.
#BREAKING Iran interior minister warns government 'will confront' disorder— AFP news agency (@AFP) December 31, 2017
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)