مقتل 34 شخصا على الأقل وإصابة 18 في حادث تصادم حافلة في كينيا

وأضافت الصحيفة، أنه "من بين القتلى سائق الشاحنة، ومساعده، في حين تم إخراج 28 جثة من الحافلة التي كانت في طريقها إلى مدينة إلدوريت"، مشيرة أنه "هناك ثلاثة أشخاص تم تأكيد وفاتهم في موقع الحادث، بينما توفي 4 آخرون تأثرا بإصابتهم — بينهم 3 أطفال- وهم يتلقون العلاج في مستشفى ناكور".
ووفقا للصحيفة فإن الضابط المسؤول عن حركة المرور زيرو أرومي قال إن "الحافلة كانت مسرعة وتسير على طريق خاطئ، ما أسفر عن اصطدامها بالشاحنة".
يذكر، أن الإحصائيات الرسمية في كينيا تشير إلى مقتل 3000 شخص سنويا في حوادث الطرق في كينيا.
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