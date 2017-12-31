مقتل 34 شخصا على الأقل وإصابة 18 في حادث تصادم حافلة في كينيا

قتل 34 شخصا وأصيب 18 آخرين على الأقل في حادث تصادم حافلة مع شاحنة نقل، فجر اليوم الأحد، وسط كينيا.

© AP Photo/ THEMBA HADEBE "هيومن رايتس": شرطة كينيا اغتصبت نساء خلال الانتخابات

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت صحيفة "دايلي نيشين" الكينية أنه "تم تأكيد مقتل 34 شخصا، وإصابة 18 آخرين في حادث تصادم حافلة مع شاحنة نقل، على طريق ناكور- إلدوريت السريع".

وأضافت الصحيفة، أنه "من بين القتلى سائق الشاحنة، ومساعده، في حين تم إخراج 28 جثة من الحافلة التي كانت في طريقها إلى مدينة إلدوريت"، مشيرة أنه "هناك ثلاثة أشخاص تم تأكيد وفاتهم في موقع الحادث، بينما توفي 4 آخرون تأثرا بإصابتهم — بينهم 3 أطفال- وهم يتلقون العلاج في مستشفى ناكور".

ووفقا للصحيفة فإن الضابط المسؤول عن حركة المرور زيرو أرومي قال إن "الحافلة كانت مسرعة وتسير على طريق خاطئ، ما أسفر عن اصطدامها بالشاحنة".

يذكر، أن الإحصائيات الرسمية في كينيا تشير إلى مقتل 3000 شخص سنويا في حوادث الطرق في كينيا.