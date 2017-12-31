طهران تتحدث عن دور السعودية في الاحتجاجات بإيران

وأضاف، أن هذه التجمعات تتعلق بالقضايا الاقتصادية والمعيشية إذ يجب على المسؤولين الاهتمام بذلك، لكي لاتخرج القضية عن إطارها الرئيسي.
ونوه المتحدث الأسبق بإسم الخارجية الإيرانية، إلى أن هذه التجمعات ليست مقلقة من الناحية السياسية، قائلا: إن "مطالب الشعب من الحكومة والمجلس وباقي المؤسسات لتسوية المشاكل الاقتصادية هي مطالب محقة ويجب الاهتمام بها، كما أن وسائل الإعلام المعادية لايمكنها أن تدعي غير ذلك، لأن مطالب الشعب واضحة وصريحة".
ولفت آصفي أيضاً إلى أن الحكومتين السعودية والأمريكية تريدان تحويل المطالب الاقتصادية للجماهير إلى توتر، واستغلال هذه الأجواء سياسيا، مشيراً إلى أن "الإيرانيين هم أكثر يقظة من الاستسلام لمؤامرات السعوديين".
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