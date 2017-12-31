بوروشينكو: قيمة جواز السفر الأوكراني في نمو مستمر

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، اليوم الأحد، أن جواز السفر الأوكراني أصبح أكثر طلبا، وخاصة بعد تفعيل قانون دخول الأوكرانيين بدون تأشيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد من أكثر البلدان شعبية بين السياح الأوكرانيين.

© Sputnik. Sergey Averin جمهورية دونيتسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف قريتين لها

كييف — سبوتنيك . وقال بوروشينكو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، إن "قيمة جواز السفر الأوكراني في نمو مستمر."

وأشار بوروشينكو، إلى أن الأوكرانيين يمكنهم السفر إلى 85 دولة بدون تأشيرات، وأن: "عام 2017 كان إنجازا في اتجاه اللا تأشيرة".

هذا ويمكن للمواطنين الأوكرانيين السفر بدون تأشيرة إلى جميع دول منطقة الشنغين، في حال وجود جواز سفر بيومتري، دخول حر لمدة 90 يوم في خلال ستة أشهر، ويمكن استخدامه لأغراض سياحية، والأعمال التجارية والأسرية، ولكنه لا يعطي الحق في العمل أو الدراسة، وبإمكان الاتحاد الأوروبي تعليق نظام اللا تأشيرة مع أوكرانيا في حالة حدوث مشاكل تتعلق بالهجرة والأمن.