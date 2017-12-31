روحاني يجتمع غدا برؤساء اللجان البرلمانية لبحث القضايا الاقتصادية والاحتجاجات

تناقش لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني غداً الاثنين المظاهرات التي تشهدها البلاد، فيما يعقد رؤساء اللجان اجتماعا بالرئيس حسن روحاني لبحث مسألة الاحتجاجات والأوضاع الاقتصادية.

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi طهران تتحدث عن دور السعودية في الاحتجاجات بإيران

ونقلت وكالة "إرنا" عن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، اليوم الأحد، 31 ديسمبر/كانون الأول، قوله إن رؤساء اللجان البرلمانية يجتمعون، غدا الاثنين، مع الرئيس حسن روحاني، في مقر رئاسة الجمهورية، لبحث القضايا الاقتصادية، فيما تجتمع أيضا لجنة الأمن القومي في البرلمان، لبحث الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأضاف بور إبراهيمي: إن "وضع الأولوية للقضايا الاقتصادية من المحاور المهمة لاجتماع يوم غد، وأن الجهود مبذولة لاعتماد خطوات حيوية لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب"، متابعاً أن محاور الاجتماع هي "كيفية تنفيذ مواد الخطة التنموية السادسة للبلاد، ودراسة الملحقات المرتبطة بموازنة العام الإيراني الجديد".

من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، كمال دهقان فيروز آبادي، أن "اللجنة ستعقد غدا الاثنين اجتماعا طارئا بحضور المسؤولين المعنيين، لمناقشة الأحداث الأخيرة".

وشهدت عدد من المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران مظاهرات شعبية للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والبطالة المستشرية ونشرت وكالات إيرانية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها الممتلكات العامة من بينها البنوك وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع إحياء ذكرى 30 ديسمبر/كانون الأول 2009 ذكرى إخماد الاحتجاجات، التي انطلقت في ذلك العام ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي سمحت للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بولاية ثانية على حساب منافسه الإصلاحي حسين مير موسوي.