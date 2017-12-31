مقتل 15 شخصا في انفجار استهدف صلاة جنازة شرقي أفغانستان

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد أيام من مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 80 في هجوم انتحاري على مركز ثقافي في العاصمة كابول يوم الخميس.
وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن ذلك الهجوم الذي يعد أحد أسوأ الهجمات في العاصمة الأفغانية منذ شهور.
ووفقا لـ"رويترز" أعلنت القوات الأفغانية، المدعومة بضربات جوية أمريكية مكثفة، تحقيق نجاحات كبيرة ضد حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى بما في ذلك تنظيم "داعش" إلا أن الهجمات على أهداف مدنية ما زالت مستمرة وتتسبب في إسقاط عدد كبير من القتلى والجرحى.
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