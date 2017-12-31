طهران: لا تأخذك النشوة يا سيد ترامب

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية حسين أميرعبداللهيان، أن حساب مثيري الشغب يختلف عمن يدعو إلى متابعة مطالب الشعب.

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ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أشار أميرعبداللهيان، إلى أعمال الشغب والفوضى الأخيرة، وقال مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "ياسيد ترامب لا تاخذك النشوة، فإن حساب مثير الشغب والفوضى يختلف عمن يدعو إلى متابعة مطاليب الشعب".

وشدد عبداللهيان، على أن الشعب الإيراني: "يفضل الأمن الوطني والسيادة الشعبية الدينية للنظام الإسلامي على فرض السياسات المنافقة والإرهابية للبيت الأبيض".

الجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالب، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، الحكومة الإيرانية باحترام حقوق المواطنين، قائلا إن "الشعب الإيراني الطيب" يسعى إلى التغيير، وتابع أن "الأنظمة القمعية لا تستطيع أن تستمر إلى الأبد".