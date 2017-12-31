التليفزيون الإيراني: حجب "إنستغرام" و"تيليغرام" لـ"الحفاظ على السلام"

قال التليفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول، غنه تم حجب موقعي التواصل "إنستغرام" و"تيلغرام".

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi "تيليغرام" تحظر قنوات تابعة للمتظاهرين في إيران... والسبب

وأشار التليفزيون الإيراني، في بيان نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن السلطات حظرت موقعي التواصل لـ"الحفاظ على السلام" وسط الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"تيليغرام"، وفقا لـ"أسوشيتد برس" إن السلطات الإيرانية تعيق الوصول إلى التطبيق لغالبية الإيرانيين، بعد استخدام تطبيق التراسل الفوري في تنظيم الاحتجاجات.

أعلن مؤسس تطبيق تليغرام للرسائل بافل دوروف إن السلطات الإيرانية تحظر دخول الإيرانيين إلى التطبيق، بعد رفضهم إغلاق بعض القنوات التي تدعو للتظاهرات السلمية.

وقال دوروف في تغريدة اليوم الأحد عبر حسابه على توتير إن "السلطات الإيرانية تحظر دخول غالبية الإيرانيين إلى تيلغرام بعد رفضنا إغلاق قناة "آمد نيوز"، وبعض القنوات الأخرى التي تدعو إلى مظاهرات سلمية".