وفاة 13 شخصا في المكسيك بسبب انخفاض درجات الحرارة وغياب التدفئة المركزية

ذكرت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأحد، أن 13 شخصا لقوا مصرعهم بسبب انخفاض درجات الحرارة في أجزاء كبيرة من البلاد.

© AP Photo/ Rebecca Blackwell وفاة عشرة أشخاص بحادث مروري في المكسيك

المكسيك — سبوتنيك. ووفقا لبيانات الوزارة، لقي خمسة أشخاص مصرعهم نتيجة لانخفاض في درجة حرارة الجسم، ولقي ثمانية أشخاص آخرين مصرعهم نتيجة لتسممهم بغاز أول أكسيد الكربون عندما حاولوا تدفئة منازلهم.

وسجلت أربع حالات وفاة من هذا القبيل في ولاية دورانغو، في مناطق كواهويلا وشيهواهوا حالتين في كل منطقة، وتوفي شخص واحد في كل من بويبلا وسونورا وهيدالغو وموريلوس وغواناخواتو.

وتشير بوابة "إكسيلسيور"، الإلكترونية إلى أن 190 حالة من حالات التسمم بمنتجات الاحتراق قد لوحظت أيضا في جميع أنحاء البلد دون وفيات.

هذا وتشهد مناطق واسعة في المكسيك الطقس البارد لعدة أسابيع، حيث تصل درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى 15 درجة تحت الصفر.

وفي غياب التدفئة المركزية، تكون درجات الحرارة هذه مميتة أحيانا بالنسبة للسكان. من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة من 0-5 درجة مئوية في الأيام المقبلة، في ولايات نويفو ليون وتاموليباس وسان لويس بوتوسي وزاكاتيكاس وأجواسكاليينتس وجاليسكو وميتشواكان وغواناجواتو وكويريتارو وتلاكسكالا وفيراكروز وأواكساكا ومكسيكو سيتي.