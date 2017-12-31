ترامب: أخيرا أدرك الشعب الأيراني أن أمواله تسرق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشعب الإيراني أدرك أن أمواله تسرق ويتم تبديدها على الإرهاب.

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وأضاف، اليوم الأحد 31 ديسمبر / كانون الأول: "احتجاجات ضخمة في إيران . أخيرا، أدرك الإيرانيون أن أموالهم تسرق ويتم تبديدها على الإرهاب".

وتابع: "الولايات المتحدة تراقب عن قرب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وانتقد ترامب في تدوينات سابقة النظام الإيراني، مشيرا إلى أنه ينفق أموال الشعب الإيراني على تمويل الإرهاب في الخارج، وأنه يجب عليهم احترام حقوق الشعب الإيراني في التعبير عن رأيه.

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

وشهدت عدد من المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران مظاهرات شعبية للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والبطالة، ونشرت وكالات إيرانية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها الممتلكات العامة من بينها البنوك.