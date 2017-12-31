توقف حركة القطارات في محطة "حديقة الحيوان" بالعاصمة برلين

توقف حركة السكة الحديد في محطة حديقة الحيون في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب تصاعد أعمدة الدخان.

وأعلنت الشرطة الفدرالية الألمانية، على موقع "تويتر"، أن حركة السكك الحديدية توقفت في محطة قطار حديقة حيوان برلين، بسبب كمية كبيرة من الدخان وتم إنقاذ عدة أشخاص من مكان الحادث.

ولم يتضح بعد سبب تصاعد الدخان. في حين وأظهرت وسائل الإعلام الألمانية الدخان يتصاعد من المحطة الكبيرة، التي تبعد عدة خطوات من موقع هجوم سوق عيد الميلاد الذي وقع في ديسمبر من العام 2016.

وقالت الشرطة إن رجال الشرطة ورجال الإطفاء كانوا في الموقع.