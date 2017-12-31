إيران تحذر رعاياها في تركيا: ابتعدوا عن التجمعات والأسواق

دعا الأمين العام لغرفة التجارة (الإيرانية التركية) المشتركة، جلال إبراهیمي، اليوم الأحد 31 ديسمبر / كانون الأول، الرعايا الإيرانيين في تركيا إلى عدم التواجد في مراكز التسويق والتجمعات، على ضوء استمرار حالات الطوارئ والتحذيرات الأمنية من قبل المسؤولين الأتراك.

القاهرة — سبوتنيك . طالب ابراهیمي، حسبما أفادت وكالة "إيسنا"، الإيرانيين بعدم التوجه إلى ترکيا، ودعا المتواجدين فيها إلى الابتعاد عن التجمعات والمراكز العامة والترفيهية، وأضاف: "الشرطة التركية أعلنت في بيان عن تشديد التعزيزات الأمنية في أيام احتفالات تتزامن مع عيد رأس السنة الميلادية".

وكانت السفارة الإيرانية في أنقرة، طالبت يوم الخميس، الإيرانيين، بعدم السفر إلى تركيا في حال عدم الضرورة ليلة رأس السنة الميلادية.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية التركية منعت الاحتفال في عيد رأس السنة في العديد من الأماكن بإسطنبول وغازي عنتاب، ورفعت من درجة التأهب.

ويأتي قرار السلطات التركية في منع التجمعات خلال فترة أعياد الرأس السنة تحسبا لهجمات إرهابية، حيث شهدت مدينة إسطنبول هجوما مروعا على مطعم "رينا" في ليلة رأس السنة، العام الماضي، أدى إلى مقتل 39 شخصا وجرح العشرات.