اقتحام مركز للشرطة في الهند يسفر عن قتلى

أكد مسؤول في الشرطة الهندية، أن أربعة من رجال الشرطة الهندية واثنين من المسلحين قتلوا في تبادل لإطلاق النار بعدما اقتحم المسلحان مركزا لتدريب الشرطة في كشمير اليوم الأحد.

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وأبلغ راجيش ياداف المتحدث باسم قوة الاحتياط المركزية التابعة للشرطة "رويترز"، أن ما لا يقل عن اثنين من المسلحين دخلوا المبنى حوالي الساعة الثانية والنصف فجرا في ليتبورا، جنوبي سريناجار.

وأضاف ياداف أن المسلحين أطلقا النار عشوائيا وألقيا قنابل قبل دخولهما المركز.

وأشار المدير العام المسؤول عن قوة الاحتياط المركزية التابعة للشرطة، إلى أن مسلحا أو أكثر ربما ما زالوا مختبئين.