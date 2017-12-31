تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا‭ ‬إيطاليا بحرا بواقع الثلث خلال العام الحالي

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الأحد، إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بحرا تراجع بواقع الثلث في 2017 بالمقارنة مع 2016 بعد أن ساعدت السلطات الليبية على إبطاء عدد الوافدين خلال النصف الثاني من العام.

وقالت الوزارة في بيان إن أكثر من 119 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا بحرا هذا العام بعد وصول رقم قياسي بلغ 181 ألفا في 2016. ومنذ يوليو تموز تراجع عدد من وصلوا أكثر من الثلثين بالمقارنة مع العام السابق. بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS/ Argiris Mantikos/Eurokinissi وفاة ثلاثة مهاجرين بعد غرق قارب قبالة المغرب

وقال وزير الداخلية ماركو مينيتي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا معلقا على هذا التراجع "استطعنا أن نحكم هذا التدفق لأننا كنا أول من رأي أن التوصل لاتفاق مع ليبيا يمثل نقطة تحول".

وكانت إيطاليا قد وقعت على اتفاقية مع الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس في فبراير/ شباط متعهدة بتقديم مساعدات وعتاد وتدريب مقابل أن تساعدها هذه الحكومة في التصدي لتهريب البشر. وأقر الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقية.

ومنذ ذلك الوقت أجبرت جماعات مسلحة تدعمها حكومة طرابلس المهربين في مدينة صبراتة التي تعد بؤرة رئيسية للتهريب على الساحل الغربي على الكف عن إرسال مراكب تحمل مهاجرين. وعززت إيطاليا أيضا قدرة خفر السواحل في ليبيا على إعادة تلك المراكب.

ولكن جماعات حقوقية ومنظمات إنسانية تدير سفن إنقاذ في البحر المتوسط انتقدت هذه السياسة قائلة إنها تؤدي إلى احتجاز المهاجرين في بلد يواجهون فيه معاملة مروعة تتضمن الاغتصاب والتعذيب والعمل بالسخرة.