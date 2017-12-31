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20:35 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    اجتجاجات في إيران

    "نصيحة" لترامب حول تظاهرات إيران..."التزم الهدوء ولا تفعل شيئا"

    © REUTERS/ SOCIAL MEDIA
    العالم
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    قدم الخبير والدبلوماسي الأمريكي فيليب غوردون، نصيحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالتظاهرات الأخيرة التي شهدتها إيران، وكيف يمكن "إضعاف الحكومة الإيرانية"، وكتب مخاطبا ترامب، "التزم الهدوء ولا تفعل شيئا" .

    آية الله علي خامنئي
    © AFP 2017/ KHAMENEI.IR
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    وأشار غوردون في  المقال الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه  "في الوقت الذي فاجأت فيه التظاهرات المناهضة للحكومة في إيران، الحكومة الإيرانية والمحللين في الخارج على حدّ سواء، من المرجح أن الرئيس ترامب ومستشاريه للسياسة الخارجية يسألون عمّا يمكن أن يفعلوه لدعم المتظاهرين".

    وتابع: "مما لا شك فيه أن الرئيس سيحب أن يعلن أن مقاربته الصارمة أدت إلى نتائج من خلال تقويضه الحكومة الإيرانية وأن نهج سلفه التصالحي فشل".

    وحيال ذلك توجه الكاتب لترامب بالنصح قائلا "لنقدم للسيد ترامب نصيحة مجانية: التزم الصمت ولا تفعل شيئاً"، معتبرا أنه في هذه المرحلة "ليست لدينا فكرة عمّا ينوي المتظاهرون القيام به فعلياً وإلى أين ستؤدي التظاهرات، لكننا متأكدون أن الدعم العلني الرفيع المستوى من قبل الحكومة الأمريكية سيؤذي أكثر مما ينفع".

    ورأى الكاتب أن "سياسات ترامب تبعد الولايات المتحدة عن شركائها الدوليين وتمنح الإيرانيين الأسباب للتوحد ضدّه لذلك فإن الاستراتيجية الذكية تقضي القيام بعكس ذلك".

    وشدد على أن إنهاء ترامب الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات "لن يقدم خدمة للمعارضة بل سيعطي الإيرانيين سبباً للتوحد بدلاً من العمل ضد الحكومة"، وختم بالقول "ربما التظاهرات المستمرة في إيران هي إشارة إلى أن الشعب الإيراني يريد على المدى البعيد تحقيق تغيير حقيقي. والطريقة الأفضل لترامب للمساعدة على اختبار هذا الطرح وزيادة فرصة نجاحه هي عدم قيامه بأي شيء".

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    الكلمات الدلالية:
    سياسة ترامب تجاه إيران, تظاهرات إيران, الحكومة الأمريكية, الولايات المتحدة, إيران
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