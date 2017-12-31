إيران تعلن عدد المقبوض عليهم خلال الاحتجاجات

أعلنت إيران، اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول، عدد من تم احتجازهم خلال التظاهرات التي اندلعت في الأيام القليلة الماضية في العاصمة طهران.

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ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية عن علي أصغر بخت، نائب مدير أمن طهران، القول إن "حوالى 200 شخص اعتقلوا في تجمعات أمس في منطقة الثورة وولي العصر، والتي سعت إلى تعطيل وتدمير الممتلكات".

وأضاف "هؤلاء الأشخاص موجودون الآن لدى السلطة القضائية بينما أفرج عن آخرين".

كما أشار إلى أن "العدد الإجمالي لقادة المظاهرات الذين تم القبض عليهم في مظاهرة غير قانونية أمس كان حوالى 40".