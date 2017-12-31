مقتل نائب رئيس شرطة بكولورادو بإطلاق نار بسبب خلاف عائلي

قتل شرطي أمريكي وأصيب خمسة آخرون، مساء اليوم الأحد، في مدينة دنفر بولاية بكولورادو، خلال التحقيق في بلاغ عن خلاف عائلي، قبل أن تطلق الشرطة النار على المشتبه فيه، وترديه قتيلا.

© REUTERS/ ADREES LATIF مقتل 3 في إطلاق نار في هيوستن بأمريكا

القاهرة — سبوتنيك . وذكر مكتب رئيس شرطة دوغلاس على حسابه في موقع "تويتر" أن "المشتبه به أطلق النار على أربعة ضباط آخرين، واثنين من المدنيين اثنين، ولم يعد يشكل تهديدا".

وأضافت الشرطة أن" تبادل إطلاق النار بدا بعد أن داهمت منزلا أٌبلغ عن وقوع شجار في داخله".

وفي سياق متصل بأحداث العنف في الولايات المتحدة الأمريكية، ذكرت الشرطة فى هيوستن، أمس السبت، أن عاملا سابقا فى ورشة لتصليح السيارات في هيوستن، قتل بالرصاص عاملين يوم الجمعة، ثم انتحر.

وقال المحقق د. كرودر في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز"، إن "الشخصين اللذين أطلق النار عليهما قتلا"،