نيكي هيلي تعلق على احتجاجات إيران

أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول، عن تضامنها مع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت هيلي، في تغريدة لها على "تويتر"، "في بداية العام، آمالنا وصلواتنا مع الملايين الذين يعانون في ظل قمع الحكومات مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وخاصة إيران، حيث يرفع الشعب الإيراني المقموع منذ سنوات صوتهم الآن".

Statement by Ambassador NIkki Haley on peaceful protests by the #Iranian people: pic.twitter.com/ubLpA6vPiC — US Mission to the UN (@USUN) December 31, 2017

​وأضافت السفيرة الإيرانية "الحكومة الإيرانية تخضع لاختبار من الشعب، نصلي من أجل أن تحترم الحرية وحقوق الإنسان هناك".

وكانت إيران قد أعلنت، نقلا عن نائب مدير أمن طهران علي أصغر بخت، أن حوالى 200 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي خرجت في عدة أماكن.