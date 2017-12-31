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21:36 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في أبوجا في 16 ديسمبر / كانون الأول 2017

    رئيس وزراء مالي الجديد: البلاد بحاجة للوحدة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها

    © REUTERS/
    العالم
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    أكد رئيس الوزراء المالي الجديد، سوميلو بوبيي مايغا، ضرورة توحد جميع المواطنين لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البلاد.

    نواكشوط —سبوتنيك. وقال مايغا، اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول في أول تصريح له بعد توليه منصب رئيس الوزراء عبر موقع (تويتر)، إنني "مقتنع بأن الجميع يدرك أن البلاد بحاجة إلى الوحدة في هذه الفترة الحرجة".

    وأضاف "أود أن أحيطكم علما بأن رئيس الجمهورية قد شرفني بتوجيه الحكومة وأود أن أشكره على هذه الثقة الموضوعة، وأرحب بهذه المهمة الجديدة وأقبلها بكل تواضع.. وأعول على دعم جميع مواطني مالي بلدي".

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    © AFP 2017/ Philippe Desmazes
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    كانت حكومة عبد الله إدريس مايغا قدمت استقالتها بشكل مفاجئ. ويرجح المراقبون أن يكون سبب الاستقالة هو سعي الرئيس المالي لتكوين حكومة قادرة على تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية المرتقبة العام القادم.

    وأعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في وقت سابق، أسماء أعضاء حكومة مايغا.

    واحتفظ فيها غالبية الوزراء بحقائبهم السابقة بينما ضمت 6 أعضاء جدد لم يسبق لهم ان عينوا في مناصب وزارية، و4 أعضاء عادوا ليشغلوا مناصب وزارية، فيما تبادل وزيران حقائبهما الوزارية مع عضوين آخرين في الحكومة.

    انظر أيضا:

    إعلان حكومة جديدة في مالي
    رئاسة مالي: تكليف وزير الدفاع السابق بتشكيل حكومة جديدة
    مالي 2017.. إرهاب قاتل وتطلع للمصالحة الوطنية
    رئيس مالي يقبل استقالة الحكومة
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    أخبار اليوم, رئاسة الوزراء, مالي
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