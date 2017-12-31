ترامب يعلق على هجوم كولورادو

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار الذي راح ضحيته شرطى وإصيب خمسة آخرون، في ولاية كولورادو، اليوم الأحد 31 ديسمبر / كانون الأول.

© REUTERS/ Lee Celano قتيل وجرحى في هجوم مسلح بولاية كولورادو الأمريكية

وقتل شرطي أمريكي وأصيب خمسة آخرون، في مدينة دنفر بولاية كولورادو، بينما أطلقت الشرطة النار على المشتبه فيه، وأردته قتيلا.

وكتب ترامب على "تويتر": "خالص تعازينا لضحايا الهجوم المخيف وعائلاتهم. نحب الشرطة ورجال القانون وندعو لهم بالبركة".

وذكر مكتب رئيس شرطة دوغلاس على حسابه في موقع "تويتر" أن المشتبه به أطلق النار على أربعة ضباط آخرين، واثنين من المدنيين، إثر تبادل إطلاق النار في مداهمة منزلا أٌبلغ عن وقوع شجار في داخله".

My deepest condolences to the victims of the terrible shooting in Douglas County @DCSheriff, and their families. We love our police and law enforcement — God Bless them all! #LESM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

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