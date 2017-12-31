الرئيس الصيني يتعهد بأن يخرج سكان الأرياف من نطاق الفقر

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، تعهده بأن تؤدي بلاده دورها في الدفاع عن النظام الدولي ومكافحة التغير المناخي والعمل على رفع مستوى معيشة مواطنيها، وذلك في خطابه لمناسبة حلول العام الجديد.

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وبحسب " فرانس برس " فقد أكد الرئيس الصيني أن بلاده ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية في العام 2018، الذي يتزامن مع ذكرى مرور أربعين عاما على التحول الاقتصادي الذي قاده الزعيم دينغ شياو بينغ، وقال إن "الاصلاح والانفتاح هما الطريق الذي يجب أن نسلكه لتحقيق التقدم في الصين المعاصرة ولتحقيق الحلم الصيني".

ووعد الرئيس في خطابه الذي نقلته وكالة "شينخوا" الرسمية بأن يخرج جميع سكان الأرياف بحلول العام 2020 من نطاق الفقر.

وأوضح أنها ستكون المرة الأولى في تاريخ الصين يتم فيها القضاء على الفقر المدقع، مشددا على أن ذلك يمثل "وعدنا الرسمي".

ووفقا لـ"فرانس برس" فقد اعترف شي بوجود تقصير في العمل الحكومي.

وأضاف "لذا يجب أن نعزز شعورنا بالمسؤولية ونقوم بعمل جيد لضمان رفاه الناس".

وتابع أن "رفاه الناس هو أكبر إنجاز سياسي للحزب والحكومة".

وعلى الصعيد الدولي، أكد شي إن الصين "ستدعم بقوة سلطة الأمم المتحدة"، وستفي بالتزاماتها الدولية بفاعلية وستبقى ملتزمة بحزم تعهداتها لمكافحة التغير المناخي.

وتتنافى هذه التعهدات مع مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينتقد الأمم المتحدة باستمرار وأعلن انسحاب بلاده من اتفاق باريس بشأن مكافحة التغير المناخي.