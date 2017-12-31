فرنسا تسمح للأمن الخاص بحمل السلاح

قررت فرنسا التصريح لأفراد الأمن الخاص بحمل السلاح في بعض الحالات بعدما تعرضت البلاد لسلسلة من الهجمات الإرهابية في السنوات القليلة الماضية.

© Sputnik. Julien Mattia فرنسا تستنفر أمنيا خلال فترة الأعياد ونشر القرار اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" ويسمح بموجبه لأفراد الأمن الخاص بحمل مسدس على سبيل المثال إذا كان عملهم كحراس أمن يضعهم في "خطر متوقع".





ونص القرار على أن أفراد الأمن الذين يعملون في أماكن أقل خطورة يمكنهم حمل هراوات وصولجان.





وألزم القرار أفراد الأمن بتقديم طلب للحصول على تصريح خاص من السلطات لحمل أسلحة.





ولفت القرار إلى أنه يحق لأفراد الحراسة الشخصية التقدم بطلب للحصول على ترخيص إذا كانوا يقومون بحماية أشخاص حياتهم تكون في خطر.





وأشار منطوق القرار إلى أنه سيطبق قانونا أمنيا في فبراير المقبل.