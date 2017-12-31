واتساب يتعطل قبل ساعات من وداع 2017

عادت خدمة واتساب إلى العمل مرة أخرى بعد تعطله عن العمل لفترة في عدد من البلدان حول العالم.

وجاء العطل قبل قبل ساعات قليلة من بداية العام الجديد 2018 ما أثار حالة من الغضب بين المستخدمين.





ولم توضح شركة واتساب الأسباب التقنية التي أدت لتعطل الخدمة عن ملايين المستخدمين.



