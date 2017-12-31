وزير الدفاع الروسي يشكر الجنود في سوريا احتفالا بالعام الجديد

توجه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بالشكر إلى الجنود الروس المشاركين في العمليات العسكرية في سوريا ضمن خطابه الموجه للقوات المسلحة الروسية للتهنئة بحلول العام الجديد.

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وجاء في خطاب شويغو "أود أن أشكر كل من ساهم في تحرير الأراضي السورية من الإرهابيين؛ الذين حموا السلام في ديارنا من بعيد"، ووصف شويغو الجنود المقاتلين في سوريا بأنهم "مثال يحتذى للأجيال القادمة".

وتابع "هذا العام قدمنا الكثير لصالح القدرات الدفاعية لبلادنا، وقد تابعنا مجهودنا الكبير في تسليح جيشنا وقواتنا البحرية وطورنا من القدرات القتالية".

وأضاف "لقد حللنا المشكلات المتعلقة بالأمن الاجتماعي لأفراد المؤسسة العسكرية، وعائلاتهم، ومحاربينا القدماء".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السادس من الشهر الجاري بسحب جزء من القوات الروسية في سوريا، وذلك عقب إعلانه هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي على ضفتي نهر الفرات.

وتستمر الحرب في سوريا منذ 2011، كما تم إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا بمبادرة الدول الضامنة التي تشمل روسيا، وإيران، وتركيا.