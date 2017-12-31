وزير الدفاع الروسي يشكر الجنود في سوريا احتفالا بالعام الجديد

وتابع "هذا العام قدمنا الكثير لصالح القدرات الدفاعية لبلادنا، وقد تابعنا مجهودنا الكبير في تسليح جيشنا وقواتنا البحرية وطورنا من القدرات القتالية".
وأضاف "لقد حللنا المشكلات المتعلقة بالأمن الاجتماعي لأفراد المؤسسة العسكرية، وعائلاتهم، ومحاربينا القدماء".
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السادس من الشهر الجاري بسحب جزء من القوات الروسية في سوريا، وذلك عقب إعلانه هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي على ضفتي نهر الفرات.
وتستمر الحرب في سوريا منذ 2011، كما تم إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا بمبادرة الدول الضامنة التي تشمل روسيا، وإيران، وتركيا.
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