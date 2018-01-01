رسالة الرئيس الصيني لبوتين بمناسبة العام الجديد

© Sputnik. Alexey Druzhinin بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في الكرملين وقال في رسالة تهنئة بالعام الجديد إنه مستعد للعمل مع بوتين على تدعيم الثقة السياسية والإستراتيجية المتبادلة وتوسيع التعاون البراغماتي الثنائي الشامل.





وفي الرسالة، التي نقلتها وكالة الأنباء الصينية شينخوا قال إن الصين تسعى إلى تعزيز التنسيق الإستراتيجي الدولي مع روسيا، والعمل من أجل تحقيق ثمار جديدة فيما يتعلق بتنمية العلاقات الثنائية.





وأكد على أن عامي 2018 و2019 سيكونا عامي التعاون والتبادلات بين البلدين على المستويات المحلية.





لافتا إلى أن الجانبين (الروسي والصيني) يتقاسمان صداقة قائمة منذ عهد طويل و يسعيان إلى التنمية والرخاء المشتركين.





كما أشار الرئيس الصيني إلى أن المشروعات الإستراتيجية والكبرى للبلدين تتقدم بشكل مطرد، وأن التعاون في مجال الابتكار والزراعة فضلا عن التبادلات الشعبية والإعلامية آخذ في الازدهار.





وأضاف شي أن الصين وروسيا تحافظان أيضا على تنسيق وثيق وفعال في الشؤون الدولية والإقليمية، وتقدمان إسهامات هامة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين.





وأكد على أن العام المنتهي شهد تقدما هاما في تطوير شراكة التنسيق الإستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا، وأن الجانبين أظهرا دعما قويا لبعضهما البعض في المسائل المتعلقة بمصالحهما الجوهرية، وحصدا حصادا مبكرا رئيسيا من التحام مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي يضم روسيا.