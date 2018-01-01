أمريكيون بين قتلى حادث مروري بالمكسيك

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأحد، أن عددا من الأمريكيين ضمن عشرة قتلى لاقوا حتفهم في حادث مروري على طريق بالساحل الجنوبي الغربي للمكسيك، بالقرب من منتجع أكابولكو السياحي.

© AP Photo/ وفاة 13 شخصا في المكسيك بسبب انخفاض درجات الحرارة وغياب التدفئة المركزية

وبحسب ما نشرته "رويترز"، قالت وكالة الحماية المدنية الوطنية بالمكسيك إن اثنين آخرين أصيبا في الحادث الذي وقع في وقت متأخر يوم الجمعة، عندما اصطدمت سيارتان بدراجة بخارية على الطريق السريع بين أكابولكو ومدينة زيهواتانيجو الساحلية في ولاية جيريرو.

وأضافت وكالة الحماية المدنية في جيريرو إن طفلين قتلا في الحادث، وتراوحت أعمار الآخرين ما بين 26 إلى 76 عاما. وتراوحت أعمار الناجين بين ثماني سنوات و18 سنة.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن أمريكيين بين المصابين لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

والطريق السريع الممتد على ساحل المحيط الهادي أكثر ازدحاما من المعتاد في نهاية العام، إذ يتدفق السائحون على السواحل لقضاء العطلات.