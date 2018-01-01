أول حادث بحري في إندونيسيا في 2018

قالت وكالة الإنقاذ الوطنية في إندونيسيا إن زورقا سريعا غرق قبالة سواحل جزيرة كاليمانتان، اليوم الاثنين 1 يناير / كانون الثاني.

© REUTERS/ Navesh Chitrakar TPX IMAGES OF THE DAY زلزال قوته 6.5 درجة يضرب إندونيسيا

وذكر مسؤولو إغاثة أن عدد الضحايا لم يتضح بعد، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 20 شخصا، بينما مازال 28 آخرين في عداد المفقودين، وفقا لوكالة "رويترز".

ولفتت "رويترز" إلى أن الزورق كان في رحلة بين تانجونج سيلوت وتاراكان على الجانب الإندونيسي من جزيرة بورنيو عندما وقع الحادث.



