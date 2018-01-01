البيت الأبيض يدعم المتظاهرين في إيران

© REUTERS/ EDDIE KEOGH استمرار الاحتجاجات في إيران متحدية تحذيرات الحكومة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، "أننا نؤيد حق الشعب الإيراني في التعبير سلميا عن رأيه، ويجب أن يسمع صوته، وندعو جميع الأطراف للدفاع عن هذا الحق الأساسي في حرية التعبير السلمية، وتجنب فرض الرقابة". بحسب ما نقلته صحيفة "ذي هيل"

وأعرب دونالد ترامب عن تأييده، سابقا، عبر "تويتر". وأدان على وجه الخصوص قرار السلطات الإيرانية بتقييد استخدام الإنترنت.

Iran, the Number One State of Sponsored Terror with numerous violations of Human Rights occurring on an hourly basis, has now closed down the Internet so that peaceful demonstrators cannot communicate. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

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ويحتج عشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد منذ يوم الخميس على حكومة الجمهورية الإسلامية والنخبة الدينية، فيما أظهرت مشاهد مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة في وسط العاصمة طهران استخدمت مدافع المياه في محاولة لتفريق متظاهرين تجمعوا في ميدان الفردوس.

وتحولت المظاهرات إلى أعمال عنف في مدينة شاهين شهر في وسط إيران، وأظهرت مشاهد مصورة محتجين يهاجمون الشرطة ويقلبون سيارة ويضرمون فيها النار، ووردت تقارير عن تنظيم احتجاجات في مدينتي سنندج وكرمانشاه في غرب إيران بالإضافة إلى مدينة تشابهار في جنوب شرق البلاد وفي إيلام وايذه في الجنوب الغربي.

وصب المتظاهرون جام غضبهم في بادئ الأمر على المصاعب الاقتصادية ومزاعم الفساد لكن الاحتجاجات أخذت منحى سياسيا نادرا مع مطالبة أعداد متزايدة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بالتنحي، وأظهرت قوات الأمن الإيرانية ضبط النفس فيما يبدو لتجنب تصاعد الأزمة.