مدير تنفيذي لأكبر شركة في العالم لتوريد الطعام بين ضحايا تحطم طائرة

لقي المدير التنفيذي لمجموعة كومباس، أكبر شركة في العالم لتوريد الطعام، وأربعة من أفراد أسرته حتفهم ضمن ستة أشخاص قتلوا في حادث سقوط طائرة صغيرة في نهر بمدينة سيدني الأسترالية عشية العام الجديد.

وقال كبير المحققين، مارك هاتشينجز، من شرطة "نيو ساوث ويلز"، أن ريتشارد كازنز البالغ 58 عاما، المدير التنفيذي لشركة خدمات الطعام العملاقة التي يقع مقرها في بريطانيا توفي مع أربعة من أسرته هم إيما بودين وهيذر بودين وإدوارد كازنز ووليام كازنز، بحسب ما نقلته "رويترز".

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، إن أقاربه هم ابناه وخطيبته وابنتها.

وتوفي الطيار أيضا في الحادث.

وكان من المقرر أن يتنحى كازنز عن منصبه في مارس/ آذار بعد أن قاد الشركة 11 عاما.

وتتعاون الشرطة مع المكتب الأسترالي لسلامة النقل لانتشال حطام الطائرة التي غرقت قرب كاوين إلى الشمال من سيدني.

وبدأ تحقيق في سبب سقوط الطائرة، ومن المتوقع صدور تقرير مبدئي بشأن التحقيق خلال ثلاثين يوما. وقالت السلطات أن الأمر قد يستغرق عاما لمعرفة ما حدث.