التلفزيون الإيراني: ارتفاع قتلى التظاهرات في إيران إلى 12 أشخاص

ارتفع أعداد قتلى التظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية، اليوم الاثنين 1 يناير/كانون الثاني، في إيران إلى 10 أشخاص.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA مقتل متظاهرين جنوب غربي إيران

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن التلفزيون الإيراني ، قوله إن 10 أشخاص قتلوا وسط الاحتجاجات في جميع أنحاء البلا، مساء أمس الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن التلفزيون الإيراني لم يقدم أي ملابسات حول طبيعة مقتل الـ10 أشخاص.

وسبق وأكدت السلطات مقتل شخصين، ثم أعلنت صباح اليوم مقتل متظاهرين اثنين آخرين قبل يومين، ولكن ليس من الواضح أين وقعت الوفيات الأخرى.

وبتلك الطريقة يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات المندلعة في إيران منذ انطلاقها إلى 12 شخصا.

وقال التلفزيون الإيراني إن قوات الأمن تصدت لـ"متظاهرين مسلحين"، حاولوا السيطرة على مراكز الشرطة وقواعد عسكرية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن التلفزيون عرض لقطات لأضرار ناجمة عن المظاهرات المناهضة للحكومة.