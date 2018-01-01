إيفانكا ترامب تعلق على احتجاجات إيران

علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، على الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أيام.

ودعت إيفانكا، إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني، واصفة المتظاهرين ضد النظام بـ"الشجعان".وقالت، في تغريدة على "تويتر": "علينا أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيهم إلى التحرر من الطغيان".

Inspired by the heroism & bravery of the peaceful protesters in #Iran. We must stand by the Iranian people as they seek freedom from tyranny — Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 31, 2017

وكان دونالد ترامب قال في تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" السبت الماضي، إن: "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وسيأتي يوم يختار فيه الشعب". وأضاف أن: "العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير، وهذا أكثر ما يخشاه قادته".

وتتواصل في عدد من المدن الإيرانية، منذ الخميس الماضي، مظاهرات احتجاجية ضد الغلاء وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية، في وقت، خرجت مسيرات مؤيدة للحكومة الإيرانية، في العاصمة طهران، وعدة مدن إيرانية أخرى.