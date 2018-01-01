كاتب يقترح منح الجنسية التركية لطواقم تشغيل منظومة "إس-400" الروس في تركيا

اعتبر الكاتب التركي فاتح ألطايلي أن قيام تركيا بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400" أثار الكثير من الضجة.

وأشار الكاتب ألطايلي في مقال نشره " ترك برس "، إلى أنه عندما تشتري اليونان، وهي أيضا العضو في حلف شمال الأطلسي منظومة "إس- 300" لا يكون هناك أي مشاكل ولا أحد يعترض، لكن عندما تقدم تركيا على شراء منظومة "إس- 400" تتعرض لسيل من الانتقادات.

لافتا إلى أن "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

واعتبر الكاتب التركي أن ما تعتبره تركيا تهديدا بالنسبة لها هو أمر تحدده بنفسها، وبناء على ذلك تبني منظومتها الدفاعية.

وقال: لا بد أن تركيا لديها دوافع، تخفى على الآخرين، لشراء هذه المنظومة، لكن المشكلة الآن هي أن "إس- 400" منظومة دفاعية لا تأتي لوحدها.

وأضاف الطايلي:

ولهذا الغرض لا بد من "دعم" من أجل تركيب وتشغيل منظومة "إس- 400". أي أن هناك حاجة لطاقم يقوم بتركيبها وتشغيلها.

مؤكدا أنه بطبيعة الحال سيكون هذا الطاقم من روسيا، وعلى الأصح، سيأتي طاقم خبراء من الجيش الروسي، وسيقدم الدعم للقوات المسلحة التركية، مؤقتا على الأقل، خلال مرحلة تركيب واستخدام المنظومة.

واستدرك قائلا: وهنا تظهر المشكلة… فطاقم عسكري من بلد خارج حلف شمال الأطلسي، بل إنه خصم للحلف، سيعمل وإن كان ذلك لفترة مؤقتة ضمن جيش بلد عضو في الحلف، وجيشه تابع له.

موضحا أن هذا الوضع يثير الانزعاج لدى حلف شمال الأطلسي، وبشكل أدق يشكل ذريعة بالنسبة للحلف من أجل معارضة الصفقة.

وتساءل الكاتب التركي: فهل هذه مشكلة؟.. نعم، إنها كذلك. ألا يمكن حلها؟ نعم، الحل ممكن.

وقال: تماما كما هو الحال في كرة القدم أو بقية الرياضات المختلفة، يمكنكم منح هذا الطاقم الجنسية التركية، وبالتالي تنعدم عناصر المشكلة.

وختم بالقول: وليس علينا تقديم مسوغات لحلف شمال الأطلسي عمن ارتأينا منحه الجنسية التركية على أي حال!