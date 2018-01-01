أول تعليق من وزير الدفاع الإيراني على الاحتجاجات الأخيرة

أصدر وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، أمير حاتمي، اليوم الاثنين 1 يناير/كانون الثاني، أول تعليق على الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد الأيام الأخيرة.

© REUTERS/ STEPHANIE KEITH روحاني يرد على تصريحات بن سلمان بنقل المعركة إلى داخل إيران

وقال حاتمي في تصريحات نقلته وكالة أنباء " تسنيم " الإيرانية إن "أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يحاولون بشتى السبل تحريض الشعب، من أجل نشر الفوضى في إيران

وتابع قائلا "ينبغي أن يتم تفويت الفرصة على المؤامرات والفتن التي يحيكها الأجانب، عبر الوحدة والاتحاد والانسجام الوطني".

ولفت إلى أن الأعداء يحاولون تحريض الشارع في إيران، لمواجهة النظام عبر حثهم على نشر الفوضى.

وأشار حاتمي إلى ضرورة متابعة متطلبات الشعب، ضمن أطر القانون والنظام والأمن.

وتابع بقوله

"برهن الشعب الإيراني على مدى 40 عاما، على اتباعه الطرق القانونية، من أجل الوصول إلى حقوقه ومتابعتها".

واختتم قائلا "كل الحكومة والأجهزة العاملة فيها لن تدخر أي جهد، من أجل حل مشاكل الشعب، فالحفاظ على الهدوء والنظام وتطبيق القانون وتعزيز الوحدة والانسجاب ومتابعة المتطبات الشعبية، أفضل الطرق لفرض النظام والأمن العام والاستجابة المثلى لحاجات الشعب".