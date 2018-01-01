"الجريدة" الكويتية: هذا هو "أبو بكر" وضوء أخضر أمريكي لاغتيال سليماني

وأضاف المصدر: هناك توافقا أمريكيا ــ إسرائيليا اليوم بشأن خطورة سليماني وتهديده مصالح البلدين في المنطقة، كاشفا أن إسرائيل تتعقب اللواء عن قرب، وكانت على وشك اغتياله أكثر من مرة. بحسب "الجريدة".
وفي سياق متصل، حصلت "الجريدة"، من مصادرها، على معلومات تؤكد أن القيادي الإيراني رقم 2 في سوريا بعد سليماني الذي له علاقة مباشرة به، هو محمد رضا فلاح زاده، المكنى "أبوبكر"، ويشغل منصب نائب قائد "الكتيبة 18000".
وبحسب "الجريدة"، أفادت المصادر بأن
"أبوبكر" تم منحه صلاحيات واسعة في الميدان السوري، كما شارك في مؤتمر أستانة في إطار الوفد الإيراني.
لافتة إلى أن هذا القيادي الذي ظهر في أكثر من مكان بسوريا في الآونة الأخيرة، يعتبر منسق زيارات الوفود الإيرانية من عسكريين وخبراء قتال وقادة "فيلق القدس" وغيرهم إلى سوريا.
واعتبرت أن الكشف عن هوية "أبوبكر" يشكل اختراقا لأسرار "الفيلق"، لاسيما أن هذا الرجل الذي أصيب في معركة حلب، يعد هدفا للمعارضين السوريين وربما لإسرائيل وقوات أخرى فاعلة في سوريا.
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