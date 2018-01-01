نائب الرئيس الإيراني: مسؤوليتنا جميعا الدفاع عن الحرية والوقوف في وجه العنف

علق نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، اليوم الاثنين 1 يناير/ كانون الثاني، على الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ عدة أيام.

وقال جهانغيري، على "تويتر"، "مسؤوليتنا جميعا هي الدفاع عن الحرية والوقوف في وجه العنف".

وأضاف "نحن نفكر بأمن هذا البلد ونقبل بالانتقاد والاعتراض لا بالتخريب".

وكانت احتجاجات حاشدة قد خرجت لشوارع العاصمة طهران على مدى الأيام القليلة الماضية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وأسفرت عن مقتل 12، في حين اعتقل المئات.