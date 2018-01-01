تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل لأجل غير مسمى

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الاثنين 1 يناير/ كانون الثاني، إن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى إسرائيل ومصر قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

© REUTERS/ Kim Hong-Ji نائب الرئيس الأمريكي يؤجل زيارته إلى مصر وإسرائيل

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولين بوزارة الخارجية إنه قد تم تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة في 14 من الشهر الجاري، بسبب تعارض في الجداول الزمنية.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم قائمة الشخصيات البارزة الأجنبية التي من المتوقع أن تزور إسرائيل في يناير الجاري، ولم تتضمن القائمة اسم نائب الرئيس الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أن "مسؤولين إسرائيليين قالوا إنه لم يتم تحديد موعد جديد للزيارة، بسبب الصعوبات المختلفة في تحديد المواعيد".